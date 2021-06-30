Роскосмос рассекретил переговоры погибшего экипажа «Союза-11»

30 июня 1971 года произошла трагедия для советской космонавтики. Во время возвращения на Землю погибли три космонавта Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Это произошло из-за разгерметизации спускаемого аппарата корабля «Союз-11». В годовщину их смерти Роскосмос опубликовал переговоры членов экипажа с измерительным пунктом перед запуском.

В документах, увидевших свет спустя 50 лет, есть информация о подготовке к пуску «Янтаря» (позывной экипажа): космонавты закрыли люки, доложили обстановку и сверили время. Измерительный пункт «Заря» сообщил о медпоказаниях экипажа.

«У вас параметры отличные. И частота дыхания отличная. Пульс не превышает 76 у всех. Имейте ввиду это. Все это очень хорошо», — сообщили космонавтам на Земле.

Когда их уже выводили на орбиту, космонавты рассказали, что видят небо, Солнце — они отметили, что «небо более темное, чем на Земле».

Также Роскосмос рассекретил данные об отстыковке от орбитальной станции «Салют-1». Экипаж сообщал, что видит Землю и начал ориентацию. Последнее, что слышали на Земле это шутливое сообщение от Владислава Волкова: «Завтра встретимся, готовьте коньяк».

В момент отделения спускаемого аппарата от приборного и орбитального отсеков на высоте около 150 километров радиосвязь с экипажем «Союза-11» внезапно прервалась. Аппарат вошел в плотные слои атмосферы штатно, позднее выяснили на Земле. В расчетное время сработала парашютная система и шаттл приземлился в правильном районе, достаточно мягко. Когда его нашли в 176 километрах от Джезказгана (ныне Жезказган) и вскрыли люк, в креслах лежали космонавты без признаков жизни.

Предварительный медицинский осмотр показал, что экипаж погиб от резкого понижения давления в спускаемом аппарате. Все дело в том, что космонавты были не в герметичных скафандрах. Комиссия позднее подтвердила, что смерть произошла в результате разгерметизации аппарата. Один из вентиляционных клапанов просто открылся раньше и привел к взрывной декомпрессии внутри «Союза-11».

После этого случая космонавты отправляются на орбиту в герметичных скафандрах.