Роскосмос рассекретил архивы к 55-летию первой мягкой посадки на Луну

Роскосмос по случаю 55-летия первой мягкой посадки на Луну опубликовал рассекреченные материалы. Архивные документы о подготовке к полету советской космической станции «Луна-9» представлены на сайте госкорпорации.

Проект мягкой посадки на Луну в 1959 году предложил советский конструктор Сергей Королев. Для этого начали работу по созданию автоматических лунных станций Е-6. Из 11 аппаратов, запущенных с 1963 по 1965 год, поверхности Луны достигли только три, но разбились. После этого специалисты ОКБ-1 (сегодня — РКЦ «Энергия») разработали проект модернизированной станции Е-6М, созданием которого под руководством конструктора Георгия Бабакина занимались в НПО имени Лавочкина. Запуск первого же аппарата «Луна-9» оказался успешным. Спустя трое суток, 3 февраля 1966 года, советский аппарат совершил первую в истории мягкую посадку на Луну.

Рассекреченные документы, в том числе протоколы совещаний, письма, технические планы, фотографии и лунные панорамы, переданные с космического аппарата, представлены в специальном разделе на сайте Роскосмоса.

Ранее стало известно, что космический корабль «Орел», разрабатываемый в России в рамках лунной программы, будет осуществлять посадку в районе Оренбурга.