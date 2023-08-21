Наука 21 августа 2023, 18:43 Роскосмос поставил задачу форсировать новую миссию «Луна-26» Гендиректор Роскосмоса Борисов объявил о форсировании миссии «Луна-26» Unsplash

Читать 360tv в

Работы по миссиям «Луна-26» и «Луна-27» будут форсироваться. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

«Считаю, что форсируя миссии „Луна-26“ и „Луна-27“, мы обязательно получим те недополученные результаты, которые, к сожалению, не получили при реализации миссии „Луны-25“», — отметил Борисов.

Реклама

Автоматическая станция «Луна-25» столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли, в результате чего связь с аппаратом была потеряна. Борисов отметил, что причиной аварии стала неисправность двигателя. Его отключение произошло не штатно.

Ранее член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков сообщал, что авария «Луны-25» может привести к увеличению финансирования космических программ.