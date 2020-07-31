Роскосмос показал видео старта и полета ракеты «Протон-М»

Роскосмос показал видео с основными моментами старта и полета ракеты-носителя «Протон-М», которую запустили с космодрома Байконур.

Разгонный блок «Бриз-М» успешно вывел два спутника связи «Экспресс» на целевую геопереходную орбиту высотой 54,9 тысячи километров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«Произошло отделение космических аппаратов от разгонного блока. Космические аппараты выведены на целевую орбиту», — говорится в сообщении.

«Протон-М» стартовал с Байконура 31 июля, в 00:25 по Москве. Через 10 минут разгонный блок в связке с космическим аппаратом отделился от ракеты. Спутники вышли на целевую орбиту за счет нескольких включений двигательной установки разгонного блока.

Промежуток между стартом ракеты и выведением аппаратов на расчетную орбиту оказался самым продолжительным в истории запусков «Протонов». Он составил 18 часов 16 минут.

Это единственный запуск «Протона» в 2020 году.

Старт ракеты-носителя изначально планировался на 30 июля. Однако его отложили на сутки, чтобы дополнительно проверить узлы и агрегаты.

Аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103» должны в будущем переместиться на свои геостационарные орбиты. Это орбиты высотой 35 786 километров, расположенные над экватором Земли. Там работают спутники связи, вещания и ретрансляции.