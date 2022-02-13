Роскосмос показал следы «пыльного дьявола» на Марсе

Европейское космическое агентство (ESA) и Роскосмос показали новый снимок Марса. На фото попали часть равнины Аргир и кратер Гука, а также следы «пыльных дьяволов». Фотографию опубликовали на сайте ESA.

Завораживающий марсианский пейзаж запечатлели возле кратера Гука в южных высокогорьях Красной планеты. Снимок примечателен тем, что на нем можно заметить хаотические насыпи и рябь, которую намело ветром.

На фото показаны следы пылевых вихрей, которых еще называют «пыльные дьяволы». Такое явление возникает при разнице температур в атмосфере, когда земля сильно нагревается, и вихревое движение воздуха собирает с поверхности всякую пыль и мелкие камешки.

Тонкие линии на снимке, который нам показали — это и есть следы «дьяволов». Такие вихри бывают и на Земле, но на Марсе они в десятки раз выше и шире. Однажды он набрал высоту около 800 метров.

Снимок был сделан 1 февраля 2021 года камерой CaSSIS, установленной на борту орбитального аппарата ESA и Роскосмоса ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO).

Ранее ученые установили, что марсианский метан имеет сходство с выделениями микробов с Земли.