Роскосмос показал секретные документы о начале исследования Луны

Пуск ракеты-носителя «Восток-Л» с автоматической межпланетной станцией «Луна-2» состоялся ровно 60 лет назад. К юбилейной дате Роскосмос решил обнародовать документы, касающиеся начала исследования естественного спутника Земли.

Рассекреченные сведения опубликованы на сайте госкорпорации, в специальном разделе. В их число вошли докладные записки руководителей профильных НИИ Минобороны СССР о космических аппаратах.

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В Роскосмосе представили и расчеты возможной траектории полета к Луне, сведения о характеристиках ракет и постановления ЦК КПСС о старте работы над созданием лунных аппаратов. Размещены и другие данные по космической системе.

Автоматическая станция «Луна-2» стала первым в истории освоения космоса объектом, достигшим естественного спутника нашей планеты. Ее запустили в космодрома Байконур 12 сентября 1959 года.

Станция выглядела как герметичный круглый контейнер и была начинена измерительной и радиотехнической аппаратурой. На ней установили приборы, которые регистрировали и излучения элементарных и ядерных частиц, счетчики Гейгера, детекторы микрометеоритов и магнитометры.

Информация на Землю с «Луны-2» передавалась благодаря трем радиопередатчикам, которые работали на разных частотах.