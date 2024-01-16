Наука 16 января 2024, 14:24 Роскосмос показал первый снимок со второго спутника «Арктика-М» Роскосмос объявил о старте работы второго спутника «Арктика-М» Роскосмос

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Запущенный с космодрома «Байконур» в середине декабря 2023 года второй спутник «Арктика-М» вышел на рабочую орбиту и прислал первый снимок Земли. Полученный кадр опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

В ведомстве подчеркнули, что спутник находится на высоте около 1400 километров от поверхности Земли, но в ходе оборота по орбите может удаляться на расстояние до почти 39 тысяч километров. Все служебные системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

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Первый спутник «Арктика-М» запустили в космос в феврале 2021 года. Теперь оба космических аппарата станут работать попеременно, сменяя друг друга на рабочих участках орбит. Их задача — следить за гидрометеорологической обстановкой в северных территориях России и арктического региона.

Гидрометеорологическую космическую систему «Арктика-М», разработали в научно-производственном объединении имени Лавочкина в Химках. Это первые спутники, которые занимаются исследованием обстановки арктического региона.

Кроме данных о погоде, аппараты собирают сигналы бедствия судов и самолетов для передачи их службам спасения, а также следят за обстановкой в околоземном пространстве космоса.