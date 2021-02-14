Роскосмос показал фото марсианского кратера в высоком разрешении

Роскосмос обнародовал фотографию кратера на Марсе, которая сделана с борта аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016. Снимок опубликован на официальном сайте.

На фото видна юго-восточная стена малого кратера. Он расположен в нескольких сотнях километров к северу от гигантской Эллады — равнинной низменности ударного происхождения на Марсе. Диаметр самого кратера — около 12 километров. На данном снимке запечатлена область площадью пять на 10 километров.

Источник фото: Роскосмос

Цветные фильтры камеры позволяют рассмотреть разнообразную палитру красок.

«Это разнообразие обусловлено присутствием различных минералов, которые по-разному отражают свет на разной длине волны», — говорится в сообщении.

Светлые залежи указывают на выход коренных пород, которые могут содержать в себе древние глинистые минералы, сформировавшиеся в воде. Также хорошо видны песчаные отложения, нанесенные ветром. Они создают «рябь» на дне кратера. Их характерный рыжевато-коричневый оттенок говорит о присутствии оксидов железа.

Камера CaSSIS, установленная на борту Trace Gas Orbiter, сделала этот снимок 19 октября 2020 года.

Trace Gas Orbiter регистрирует малые составляющие марсианской атмосферы, в том числе метана, и проводит стереосъемку поверхности. Также он занимается картированием распространенности воды в верхнем слое грунта. На аппарате установлены два прибора, произведенные в России: спектрометрический комплекс АЦС для изучения химии атмосферы и нейтронный телескоп высокого разрешения ФРЕНД.