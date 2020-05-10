Роскосмос подтвердил взрыв бака на орбите Земли

«По сообщению ЦНИИМАШ, на основе анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока «Фрегат-СБ», — сообщили в Роскосмосе.

Сейчас специалисты уточняют количество и параметры орбит обнаруженных фрагментов, проверяют их подлинность.

Разгонный блок использовался в 2011 году, когда на орбиту выводили астрофизический спутник «Спектр-Р».

Бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе 8 мая, между 07:02 и 08:51 по московскому времени. В результате образовалось 65 обломков. Разрушение не связано со столкновением с другим объектом. До взрыва бак находился на орбите с максимальной высотой 3606 километров над поверхностью Земли.

О ЧП сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США, которая ищет, отслеживает и идентифицирует все искусственные объекты на околоземной орбите.