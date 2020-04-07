Роскосмос ответил на желание США добывать ресурсы на Луне

Планы США использовать ресурсы Луны являются агрессивными и вредят международному сотрудничеству. Об этом заявили в Роскосмосе в ответ на указ Дональда Трампа о праве американцев на добычу космических ресурсов.

«Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество», — сказал заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, его цитирует РИА «Новости».

Савельев заметил, что в истории были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах, и все помнят, чем это закончилось.

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, который закрепляет право американцев на добычу космических ресурсов. Он распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании ресурсов на Луне и других космических телах.

По Соглашению о деятельности государств на Луне и других небесных телах исследование спутника считается достоянием всего человечества и осуществляется в интересах мира. Соглашение было принято резолюцией Генассамблеи ООН в декабре 1979 года. В документе, в частности, говорится, что Луна не подлежит национальному присвоению.