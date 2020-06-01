    01 июня 2020, 16:40

    «Роскосмос» отреагировал на запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

    Анастасия Кременчугская

    Сергей Крикалев, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса», космонавт, в беседе с Piter.TV прокомментировал запуск американского пилотируемого корабля «Crew Dragon» компании SpaceX Илона Маска.

    По словам Крикалева, такое происходило и раньше. Так как проект реализовывался частной компанией, но за государственные деньги.

    «У нас тоже самое происходит с нашей космонавтикой. РКК „Энергия“, которая делает нам космические корабли „Союз“ является акционерным обществом и за деньги государства делает бизнес. Для них это доход, для государства ― расход. Мы-то как раз так давно уже делаем. Это же касается и американской компании Boeing, которая делала модули станций», — пояснил Крикалев.

    Однако старт Crew Dragon открыл новый этап в пилотируемой программе, поскольку сейчас появятся новые возможности и резервы, считает он.

    «Успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе», —заявил представитель «Роскосмоса».