Роскосмос отправит на МКС двух туристов в конце 2021 года

Роскосмос и американская компания Space Adventures готовятся к отправке на МКС двух космических туристов. Запуск запланирован на конец 2021 года.

«Согласно договору с компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, состоится пуск с участием двух туристов. Пуск запланирован на конец 2021 года», — сообщили представители пресс-службы Роскосмоса. Их слова передает ТАСС.

Контракт на полет двух туристов в космос был подписан в конце 2019 года. Уже ведутся работы по созданию пилотируемого корабля «Союз МС» и ракеты-носителя «Союз-2» для запуска непрофессиональных участников полета к МКС. Их целиком оплачивают сами туристы. Кстати, имена будущих космических путешественников станут известны уже в начале следующего года.

Всего Роскосмос и Space Adventures отправили на орбиту семерых туристов. Первым был Денис Тито в 2001 году. Последний полет состоялся в 2009 году.

Ранее стало известно, что в ночь на 2 августа от МКС успешно отстыковался корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном. Все прошло в автоматическом режиме.