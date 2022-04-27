Роскосмос открыл потенциально опасный астероид

Специалисты Роскосмоса сообщили об открытии потенциально опасного объекта в космосе. Они зафиксировали астероид, чья орбита пересекает земную.

«Маленькая точка в центре кадра — астероид 2022 HB. Потенциально опасный объект был открыт 10 дней назад системой ATLAS на острове Мауи», — написала пресс-служба Роскосмоса в Telegram-канале.

Источник фото: t.me/roscosmos_gk

Как уточнили в госкорпорации, обнаруженный астероид относится к группе Аполлона. Это значит, что орбита пересекает земную с внешней стороны. Пока астрономы не могут точно сказать, какого размера астероид.

«Однако, исходя из расчетов, он составляет от 200 метров до 300 метров», — отметили в Роскосмосе.

По информации пресс-службы, снимок астероида 2022 HB сделал Евгений Ромас с помощью телескопа системы Ньютона. Специалист работал в обсерватории L76 в Ростове-на-Дону.

Ранее Китайское национальное космическое управление (CNSA) заявило о планах реализовать проект по защите Земли от опасных астероидов. Работу над созданием системы хотят начать в ближайшие годы.