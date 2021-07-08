Роскосмос отказался корректировать орбиту МКС из-за приближения неизвестного объекта

Неизвестный объект космического мусора не представляет угрозы для Международной космической станции (МКС). Роскосмос сообщил, что корректировать ее орбиту не будут.

«По уточненным данным, некаталогизированный объект „космического мусора“, который должен был сблизиться с Международной космической станцией в четверг, 8 июля 2021 года, в 16:16 по московскому времени, опасности не представляет», — сообщили в Twitter госкорпорации.

Роскосмос уточнил, что вероятность столкновения объекта с МКС нулевая, поэтому не требуется проведение маневра коррекции.

Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что космический мусор пройдет в 4,5 километра от станции. Он объяснил, что панику подняли представители космической сферы в США, они планировали скорректировать орбиту, чтобы избежать столкновения. Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин также заявил, что новость не заслуживает внимания, так как это обычная ситуация с понятными и давно прописанными протоколами действий.

В апреле этого года корабль SpaceX с астронавтами едва не столкнулся с неизвестным объектом после старта.