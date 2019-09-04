Роскосмос опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре

Специалисты Роскосмоса и его головного научного института ЦНИИмаш опровергли данные NASA о потенциально угрожающем Международной космической станции (МКС) космическом мусоре.

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«Специалисты госкорпорации „Роскосмос“ и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции», — сказано в сообщении, которое было опубликовано во вторник, 3 сентября, на сайте госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что «расчеты баллистиков ЦНИИмаш опровергли предоставленные данные, о чем партнеры были уведомлены». Как заверили в госкорпорации, никакой угрозы безопасности экипажа и станции нет.

Также в Роскосмосе пояснили, что ЦНИИмаш ранее получил предварительные расчеты NASA, в которых говорилось о необходимости провести маневр уклонения из-за потенциальной угрозы.

Стоит отметить, что ранее орбиту МКС уже корректировали для уклонения от мусора. Так, два маневра уклонения потребовались в 2015 году.

В NASA считают, что на данный момент на орбите находятся более 2,2 тысяч действующих и более пяти тысяч отслуживших космических аппаратов, а также свыше 14 тысяч фрагментов космического мусора.