Роскосмос объявил об обнаружении хлороводорода на Марсе

Впервые в атмосфере Марса обнаружен хлороводород. Открытие сделал российский спектрометр Atmospheric Chemistry Suite космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейского проекта ExoMars-2016.

«Это заставляет пересмотреть модели химических реакций, связанных со взаимодействием поверхности и атмосферы Красной планеты», — сообщили в Роскосмосе.

Хлороводород был обнаружен во время глобальной пылевой бури. Он постепенно исчез после ее окончания.

Как рассказали в ведомстве, хлороводород был известен в атмосферах на двух планетах — Земля и Венера. На Земле он попадает в воздух из моря, когда частиц морских солей превращаются в аэрозоль. С хлороводородом хорошо вступают в реакцию озон и гидроксильные радикалы, поэтому от его количества частично зависит окислительная способность нашей атмосферы. На Венере хлороводород в атмосфере распадается под действием солнечных лучей и обеспечивает стабильность углекислотной газовой оболочки.

Ученые предполагали, что на Марсе также есть хлороводород, но до этого момента его не удавалось обнаружить.

«Измерения проводились с апреля 2018 года по март 2020 года (за это время прошло немногим больше одного марсианского года). Хлороводород в атмосфере Марса был впервые зарегистрирован после осеннего равноденствия в Северном полушарии, когда начиналась глобальная пылевая буря, за которой последовала вторая, меньших масштабов», — отметили в Роскосмосе.

Но после окончания пылевой бури концентрация хлороводорода снизилась практически до нуля.

Член-корреспондент РАН Олег Кораблев уточнил, что обнаружение хлороводорода во время бури дает возможность предположить существование взаимодействия между поверхностью и атмосферой, которое не учитывалось ранее.