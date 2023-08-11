Наука 11 августа 2023, 04:47 Роскосмос назвал сроки запуска следующих станций «Луна» Глава Роскосмоса Борисов заявил о запуске «Луны -26» в 2027 году Википедия

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Роскосмос собирается отправить в космос автоматическую станцию «Луна-26» в 2027 году. Об этом сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов, его слова привело РИА «Новости».

«Мы надеемся, что в 2027-м году мы запустим „Луну-26“, в 2028-м году — „Луну-27“, и где-то к 2030-му, после 2030 года — „Луну-28“», — заявил он.

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Ракета «Союз 2.1б» со станцией «Луна-25» взлетела с космодрома Восточный в 02:11 по московскому времени. Через девять минут после этого разгонный блок «Фрегат» разъединился с третьей ступенью аппарата и вылетел на околоземную орбиту.

Запланировано, что «Луна-25» будет первой установкой, совершившей мягкую посадку вблизи Южного полюса Луны с трудным рельефом. Все предыдущие станции прилунялись в экваториальной части спутника. Основная задача установки — выполнение контактных исследований лунного грунта на присутствие льда в нем.

Роскосмос открыл новый набор в отряд космонавтов. Исходя из информации на официальном сайте корпорации, подать заявку может любой россиянин, который подходит под соответствующие требования.