Роскосмос изменит облик ракеты «Енисей»

«По результатам технического проекта в части облика космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, его наземной космической инфраструктуры и объектов производства его составных частей будут внесены корректировки в тактико-технические задания на создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса», — говорится в сообщении.

Детали дизайна раскроют в 2020 и 2021 годах, отметил сайт RT. Результаты технического проекта дополнят эскизный проект ракеты, подготовленный в 2019-м. Рассматривается возможность, в том числе, удлинения центрального блока ракеты.

«Енисей» предназначен для полетов на Луну. Ракета способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, а к естественному спутнику Земли — 27 тонн.

Создание и первый запуск ракеты «Енисей» обойдется государственному бюджету в 740 миллиардов рублей, отметил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Это в два раза дешевле, чем ранее подсчитали в ЦНИИмаш.