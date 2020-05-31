Роскосмос испытает две новые ракеты

Сразу две новые космические ракеты планирует испытать госкорпорация «Роскосмос». Проверка кораблей должна пройти в 2020-м.

«Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу Лунную программу. Будет интересно», — написал в Twitter руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Он отметил, что после удачного пуска американского корабля Crew Dragon началась непонятная истерика. Президент США Дональд Трамп заявил, что нельзя быть лидером на Земле, если в космосе занимаешь второе место. Запуском корабля Штаты «вернули себе престиж мирового лидера в космосе».

«Произошло то, что произойти должно было давно. Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ну и замечательно! Очень важно иметь хоть бы две возможности долететь до станции. Ведь мало ли что», — подчеркнул Устименко.

Он пояснил, что в космосе может случиться все что угодно. Именно поэтому важно иметь минимум две транспортные системы, которые могут доставлять космонавтов на МКС.

Компания SpaceX 30 мая успешно запустила пилотируемый корабль Crew Dragon. Космический аппарат 31 мая доставил на МКС астронавтов NASA Боба Бенкена и Дага Херли. Глава SрaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться новым кораблем.