Роскосмос и МФТИ устроят конкурс по использованию нейросетей для поиска изменений в состоянии Земли

Госкорпорация «Роскосмос» и Московский физико-технический институт (МФТИ) проведут конкурс. Его участникам предстоит создать лучший алгоритм автоматического поиска изменений состояния земной поверхности. Без искусственного интеллекта и нейронных сетей конкурсантам не обойтись.

Конкурсантам дадут доступ к мультиспектральным снимкам с космического аппарата дистанционного зондирования земли «Канопус-В». Эти данные пока не научились обрабатывать при помощи ИИ. Цель конкурса — найти новые решения в анализе этих изображений, чтобы эффективнее контролировать использование природных ресурсов и следить за состоянием экологии.

«Любой желающий может попробовать себя в обработке геоинформационных данных, ранее доступных только профессионалам. Стремительное развитие IT дает нам возможность обрабатывать огромный массив накопленных данных, в том числе данных, переданных с МКС и спутников за последние десятки лет», — рассказал ректор МФТИ, член-корреспондент РАН Николай Кудрявцев

Этот конкурс пройдет в рамках третьего Всероссийского учебного фестиваля по искусственному интеллекту и программированию RuCode Festival, который начался 1 марта и продлится до 25 апреля.

По словам директора по дистанционным программам МФТИ Алексея Малеева, перед участниками мероприятия поставили сложную практическую задачу по автоматической обработке огромного массива данных, которые получили от космического аппарата.

«Это лишний раз доказывает, что IT-специалист может найти сферу приложения своих знаний и навыков практически в любой отрасли», — подчеркнул Малеев.

RuCode Festival проходит уже третий раз. В этом году его партнером стал Роскосмос.