Наука 13 февраля 2023, 07:49 Роскосмос анонсировал запуск модулей Российской орбитальной станции в 2027–2030 годах Главный конструктор РОС Кожевников: модуль РОС запустят в 2027 году РИА «Новости»

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Научно-энергетический модуль Российской орбитальной станции (РОС) запустят в 2027 году, еще четыре модуля отправятся на орбиту в 2028–2030 годах. Об этом сообщил ТАСС главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

«Срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируем на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей — на период 2028–2030 годов», — отметил Кожевников.

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По его словам, сроки развертывания станции будут определены по итогу проектирования, которое завершится в 2023 году.

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Он обратил внимание, что трасса выведения во время запусков кораблей к станции пройдет над Сибирью и Крайним Севером.

Аэродромы Северной Земли, Земли Франца-Иосифа и Североморска планируют задействовать для спасения космонавтов в случае возникновения нештатной ситуации.

Ранее главный конструктор РОС рассказал, чтозатраты на создание и обслуживание МКС превысили 150 миллиардов долларов.