«Роскосмос» анонсировал 50 запусков в следующем году

«В честь праздника немного приоткроем космические карты. На следующий год намечено почти в два раза больше космических пусков, чем было в 2019 году», — рассказал ведущий.

В начале этого года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил президенту Владимиру Путину о намерении осуществить 45 космических стартов из-за того, что за день до этого было сорвано обновление военной спутниковой группировки. Среди достижений космической отрасли было отмечено отсутствие аварий при запусках.

В итоге госкорпорация выполнила только половину задуманных пусков, запустив 25 ракет. Глава Госкорпорации Дмитрий Рогозин связал срыв плана по запуску с тем, что аппараты компании OneWeb, которые должны были быть запущены на орбиту, оказались не готовы.

Россия на данный момент находится на третьем месте в мире по количеству пусков этого года, уступив Китаю (33 запуска, 2 неуспешных) и Соединенным Штатам (27 запусков).