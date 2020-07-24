Рогозин: Россия и Китай возможно будут вместе осваивать Луну

Россия возможно будет осваивать Луну и строить научную базу на естественном спутнике Земли совместно с Китаем. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Ранее он провел встречу с руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь.

«Недавно мы с ним договорились, что освоение Луны и построение лунной научной базы мы, скорее всего, будем делать вдвоем — Россия и Китай», — отметил он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Рогозин также добавил, что испытывает большое уважение к китайским коллегам, так как они спокойно реагируют на свои неудачные пуски и аварии, а «их диванные эксперты» не начинают «визжать о конце китайской космонавтики».

«Они продолжают работать, продолжают испытывать свой характер, гнут свою линию», — рассказал глава госкорпорации.

Ранее администратор американского космического агентства NASA не раз заявлял о своих надеждах на плодотворное сотрудничество с Роскосмосом в рамках реализации программы Artemis по изучению и освоению Луны.