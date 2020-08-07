Рогозин: «Роскосмос» снова обгонит SpaceX Илона Маска

Отечественная госкорпорация продолжает разработку новых кораблей, которые превосходят по характеристикам американские аналоги США. Именно поэтому «Роскосмос» сделает новый шаг в космосе, в том числе посадку на астероид.

«То, что появился Crew Dragon, и то, что он прошел испытания, если отбросить всю пропагандистскую американскую шелуху, что они лидеры в мире… С чего они вообще лидеры в мире? Десять лет их на горизонте не было, а теперь летают, как мы летали. Пусть они теперь полетают так же быстро, как мы летаем. Я не думаю, что Crew Dragon способен за три часа до МКС долететь», — заявил Рогозин.

По его мнению, Crew Dragon и будущий Starliner от Boeing будут только лишь более комфортными аналогами российского «Союза МС». Соответственно, США не сделают большого шага в космонавтике. Глава госкорпорации добавил, что «Союз МС» еще послужит стране, причем он постоянно модернизируется.

Кроме того, «Роскосмос» работает над отправкой экспедиции на астероид. Перед инженерами стоит задача научиться сажать космический аппарат на астероид. По словам Рогозина, такую технологию вполне возможно реализовать до 2030 года, отметил Daily Storm.