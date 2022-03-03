Рогозин рассказал про новый российский двигатель для полетов на Марс

Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» изобрели инновационный электроракетный двигатель. В будущем его могут использовать для полетов на Луну и Марс, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«РКК „Энергия“ изобрела инновационный электроракетный двигатель», — заявили в Роскосмосе.

В госкорпорации отметили, что сейчас такие двигатели считаются наиболее эффективными для освоения ближнего и дальнего космоса. Сотрудники «Энергии» получили патент на изобретение инновационной конструкции магнитоплазменного электроракетного двигателя. Им удалось устранить один из недостатков устройства — массу магнитной системы, составляющую большую часть от веса самого двигателя.

«Возможно, двигатели этого типа будут служить основой транспортной системы на трассах между орбитами Земли, Луны и Марса», — предположил руководитель Центра «Двигатели, двигательные и энергетические установки» РКК Александр Смоленцев.

Ранее управляющий партнер компании компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани рассказал, что на МКС собираются провести эксперимент по разведению коронавируса. На станцию отправят образцы, из которых попытаются вырастить кристаллы белка коронавируса.