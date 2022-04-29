Рогозин рассказал о будущем МКС

Россия примет решение о будущем МКС в зависимости от ситуации, которая будет складываться в стране и вокруг нее. Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В беседе с ТАСС Рогозин отметил, что пока российская сторона не станет торопиться объявлять свою позицию, она продолжит работу в рамках установленного правительством срока — до 2024 года.

«Решение о судьбе МКС во многом будет зависеть от ситуации, которая будет складываться и в нашей стране, и вокруг нее», — пояснил гендиректор Роскосмоса.

Если Россия захочет выйти из проекта, то за год до этого страна предупредит об этом решении партнеров.

После 2004 года, как отметил Рогозин, предложения по сотрудничеству с зарубежными партнерами по МКС направлялись главе государства Владимиру Путину, а также российскому правительству.

«Решение, которое направлено руководству страны, рассматривалось на наблюдательном совете госкорпорации „Роскосмос“», — отметил он.

На МКС царит дружелюбная атмосфера, рассказал ранее астронавт NASA Томас Маршберн. Экипажи российского и американского сегментов вместе принимают пищу и смотрят фильмы.