Рогозин раскрыл проблемы создания космического модуля «Наука»

Проблемы с созданием российского модуля «Наука» были связаны с прекращением производства сильфонов на Украине. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«[При создании модуля «Наука“] были обнаружены определенные проблемы, брак так называемых сильфонов. Это уникальная технология. Такой топливный бак, как гармошка. И вот именно в этих сильфонах, производство которых уже отсутствует — оно раньше было на Украине, и, соответственно, сейчас там уже все схлопнулось», — рассказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он добавил, что заменить аварийный сильфон в модуле было уже нельзя. Глава госкорпорации отметил, что эксплуатация такого оборудования вела к предсказуемым сложностям полета «Науки» к МКС.

«Мы понимали, что придется проводить, по сути дела, все восемь суток в ручном управлении и полетом этого модуля, и стыковкой. И действительно там были у нас проблемы», — подчеркнул Рогозин.

Модуль «Наука» запустили с Байконура 21 июля ракетой-носителем «Протон-М». После стыковки с МКС у модуля незапланированно включились двигатели. В итоге станцию развернуло на 540 градусов.