Рогозин предсказал «сверхбыструю» доставку космонавтов на МКС

Следующий экипаж космонавтов, который отправится на Международную космическую станцию (МКС) уже осенью, может испытать на себе сверхбыструю схему полета. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, специалисты госкорпорации продолжают готовить с помощью систем «Прогресс» полет экипажа.

«Сегодня я говорил с генеральным конструктором корпорации „Энергия“ и мы договорились, что надо уже попытаться следующий пуск нашего экипажа провести не по четырехвитковой схеме, а по двухвитковой вокруг Земли и состыковаться за 3 часа 20 минут примерно», — рассказал Рогозин во время своего выступления на YouTube.

По его словам, американские корабли пока не могут совершать полеты в такие сроки.

Ранее сообщалось, что сегодня запустили ракету «Союз-2.1а» вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» с космодрома Байконур. Сближение должно происходить по двухвитковой схеме, то есть за 3 часа 21 минуту.