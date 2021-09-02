Рогозин объяснил включение двигателя «Науки» после стыковки с МКС ошибкой персонала

Дмитрий Рогозин назвал причину включения модуля «Наука» после его стыковки ошибкой персонала. Они забыли выключить систему стыковки.

Такое объяснение он дал журналу госкорпорации «Русский космос», сообщил «Интерфакс».

«После причаливания надо было „усыпить“ модуль, отключив систему сближения и стыковки. Но такую команду не выдали — и модуль, продолжая самостоятельно анализировать ситуацию, включил один из двигателей ориентации „на отвод“, что привело к развороту всей станции», — сказал Рогозин.

Двигатели модуля «Наука» внештатно включились сразу после стыковки со станцией 29 июля. Международную космическую станцию (МКС) развернуло на 45 градусов.

Ранее генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев рассказал о завершении расследования комиссией причин отказов. Соловьев добавил, что самопроизвольное включение двигателей и вращение станции не стало критичным для систем американского сегмента. У представителей NASA к российской стороне никаких претензий.