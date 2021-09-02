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    02 сентября 2021, 12:40

    Рогозин объяснил включение двигателя «Науки» после стыковки с МКС ошибкой персонала

    Екатерина Шамина

    Дмитрий Рогозин назвал причину включения модуля «Наука» после его стыковки ошибкой персонала. Они забыли выключить систему стыковки.

    Рогозин объяснил включение двигателя «Науки» после стыковки с МКС ошибкой персонала

    Такое объяснение он дал журналу госкорпорации «Русский космос», сообщил «Интерфакс».

    «После причаливания надо было „усыпить“ модуль, отключив систему сближения и стыковки. Но такую команду не выдали — и модуль, продолжая самостоятельно анализировать ситуацию, включил один из двигателей ориентации „на отвод“, что привело к развороту всей станции», — сказал Рогозин.

    Двигатели модуля «Наука» внештатно включились сразу после стыковки со станцией 29 июля. Международную космическую станцию (МКС) развернуло на 45 градусов.

    Ранее генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев рассказал о завершении расследования комиссией причин отказов. Соловьев добавил, что самопроизвольное включение двигателей и вращение станции не стало критичным для систем американского сегмента. У представителей NASA к российской стороне никаких претензий.