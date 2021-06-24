Роботы заменят врачей в ближайшем будущем, но только в рутинной работе. Своим мнением поделился академик РАН, заслуженный врач РФ, президент АО «Медицина» Григорий Ройтберг, сообщило ИА Nation News.

Искусственный интеллект заменит механическую работу медиков, чем сэкономит для них время.

«Мы внедрили программы диагностики коронавирусной пневмонии, онкологических заболеваний. Эти программы самостоятельно описывают рентгеновские снимки и подтверждают или не подтверждают наличие заболевания», — рассказал Ройтберг.

Поэтому единственное что остается врачу, проверить выводы программы и заявить, согласен он с описанием или нет.

Кроме того, искусственный интеллект решит задачи, которые человеку тяжелы физически. Благодаря компьютерной программе значительно проще проверить совместимость лекарств, назначенных пациенту в соответствии с его заболеваниями.

«Искусственный интеллект существенно расширяет возможности диагностики и лечения. Врачу невозможно держать все знания в голове и полагаться только на собственную память», — объяснил академик РАН.

Тем не менее современный врач должен быть образованным, постоянно поддерживать уровень своей экспертности, добавил Ройтберг.