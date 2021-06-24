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    24 июня 2021, 22:26

    Роботы сменят в России врачей при рутинной работе — академик РАН

    Алена Макаренко

    Роботы заменят врачей в ближайшем будущем, но только в рутинной работе. Своим мнением поделился академик РАН, заслуженный врач РФ, президент АО «Медицина» Григорий Ройтберг, сообщило ИА Nation News.

    Роботы сменят в России врачей при рутинной работе — академик РАН

    Искусственный интеллект заменит механическую работу медиков, чем сэкономит для них время.

    «Мы внедрили программы диагностики коронавирусной пневмонии, онкологических заболеваний. Эти программы самостоятельно описывают рентгеновские снимки и подтверждают или не подтверждают наличие заболевания», — рассказал Ройтберг.

    Поэтому единственное что остается врачу, проверить выводы программы и заявить, согласен он с описанием или нет.

    Кроме того, искусственный интеллект решит задачи, которые человеку тяжелы физически. Благодаря компьютерной программе значительно проще проверить совместимость лекарств, назначенных пациенту в соответствии с его заболеваниями.

    «Искусственный интеллект существенно расширяет возможности диагностики и лечения. Врачу невозможно держать все знания в голове и полагаться только на собственную память», — объяснил академик РАН.

    Тем не менее современный врач должен быть образованным, постоянно поддерживать уровень своей экспертности, добавил Ройтберг.