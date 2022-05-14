Робота для спасения людей в открытом космосе создали в Самаре

Самарские ученые создали наноспутниковый комплекс для спасения людей в открытом космосе. О разработке сообщили на сайте Самарского национального исследовательского университета.

«Учеными Самарского университета имени Королева разработан и запатентован роботизированный наноспутниковый комплекс спасения космонавтов», — заявил заведующий межвузовской кафедрой космических исследований профессор Игорь Белоконов.

Источник фото: ssau.ru

Он уточнил, что робота можно установить на борту орбитальной станции. Устройство поможет космонавту, оказавшемуся в критической ситуации. В качестве примера Белоконов привел ситуацию, когда космонавт теряет сознание и не может вернуться на станцию.

Также работу космонавтов осложняют большие размеры скафандров. Для перемещения в открытом космосе приходится иметь большой запас сжатого газа. В опасных ситуациях наноспутник будет в ручном или автоматическом режиме пристыковываться к скафандру. После этого человека затянет специальным тросом внутрь станции.

Спасательный трос закреплен на одном торце устройства, а на другом находится стыковочное приспособление, а также фонарь и видеокамеры.