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    17 июня 2021, 22:02

    Робот-пациент будет обучать врачей

    Полина Гребенщикова

    Европейская компания «Промобот» разработала робота, который будет обучать студентов-медиков. Робот научит их проводить прием и ставить диагнозы, написало РИА «Новости».

    «Новый человекоподобный робот играет роль пациента на приеме у врача. Так студенты учатся назначать обследования и лечение и ставить правильный диагноз», — рассказали создатели робота.

    Робот способен воспроизводить поведение пациента на приеме, а также оценивать правильность проводимых студентами исследований и поставленного диагноза, написало РИА ФАН. Также робот записывает весь процесс на камеру, а запись позднее изучают уже живые преподаватели.