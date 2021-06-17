Робот-пациент будет обучать врачей

Европейская компания «Промобот» разработала робота, который будет обучать студентов-медиков. Робот научит их проводить прием и ставить диагнозы, написало РИА «Новости».

«Новый человекоподобный робот играет роль пациента на приеме у врача. Так студенты учатся назначать обследования и лечение и ставить правильный диагноз», — рассказали создатели робота.

Робот способен воспроизводить поведение пациента на приеме, а также оценивать правильность проводимых студентами исследований и поставленного диагноза, написало РИА ФАН. Также робот записывает весь процесс на камеру, а запись позднее изучают уже живые преподаватели.