Робот-андроид научился выражать эмоции

Автономный робот-андроид EVA научился выражать эмоции. В этом ему помогли разработчики из лаборатории креативных машин в Колумбийском инженерном институте, сообщил сайт Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Робот реагирует на мимику людей и воссоздает эмоции благодаря искусственному интеллекту (ИИ). Над этим специалисты работали в течение пяти лет.

По словам преподавателя и робототехника в области искусственного интеллекта и цифрового производства Хода Липсона, однажды он обратил внимание, что в продуктовом магазине запасы продуктов пополняют роботы с именными табличками. Некоторые из них ходили в шапках ручной вязки.

«Люди, казалось, очеловечивали своих коллег-роботов, давая им имена, заботясь о них. Это заставило нас задуматься, если глаза и одежда работают, почему бы не создать робота с супервыразительным и отзывчивым человеческим лицом?» — рассказал Ход.

Изначально робота разработали как бюст с лицом, напоминающим исполнителей американской группы Blue Man.

EVA выражает шесть основных эмоций: гнев, отвращение, страх, радость, печаль и удивление. Также ему подвластно множество более тонких эмоций. Для их выражения робот использует искусственные «мышцы», которые задействуют определенные точки на лице машины. Таким образом, андроид имитирует движения более 42 крошечных мимических мышц человеческого лица.

«Самой большой проблемой было создание системы, которая могла бы поместиться в пределах человеческого черепа, в то же время оставаясь функциональной, чтобы производить широкий спектр мимических выражений», — отметил студент-старшекурсник Занвар Фарадж, возглавивший группу разработчиков.

Проблема решилась благодаря 3D-печати для изготовления деталей сложной формы, которые легко интегрировались с черепом робота.