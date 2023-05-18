Наука 18 мая 2023, 17:10 «Ридус»: ученые доказали, что прокрастинация повышает риск возникновения депрессии

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Ученые провели исследование, в котором принимали участие студенты из восьми университетов Стокгольма, и пришли к выводу, что прокрастинация вредна для здоровья. Об этом сообщил «Ридус».

Ученые пришли к выводу, что привычка откладывать дела в итоге повышает риск возникновения депрессии и тревожных расстройств. Кроме того, прокрастинаторы жаловались на боли в руке и плече и чаще испытывали финансовые проблемы.

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