Наука 16 июня 2023, 19:10 «Ридус»: ученые доказали, что легкие упражнения могут ускорить восстановление после сотрясения

Читать 360tv в

После сотрясения мозга не стоит полностью ограничивать физическую активность, стоит выполнять легкие упражнения. К такому мнению пришли ученые из Мичиганского университета, сообщил «Ридус».

Как отметили в исследовании, те пациенты, которые в первые двое суток не пренебрегали минимальной нагрузкой, выздоравливали в два раза быстрее тех, кто строго соблюдал постельный режим. Ученые изучили состояние здоровья более тысячи молодых спортсменов, студентов колледжей. Однако специалисты отметили, что любые тренировки должны проходить под присмотром врачей.

Авторы: