Наука 12 мая 2023, 15:22 «Ридус»: синтетическое мясо в 25 раз вреднее для окружающей среды

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Ученые научились синтезировать мясо, которое должно было помочь спасти планету. Но массовое производство будет в 25 раз вреднее для экологии, чем производство обычного. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на американских ученых из Калифорнийского университета.

Они провели исследование и пришли к выводу, что подобное производство провоцирует возникновение огромного углеродного следа. Кроме того, оно требует гораздо большего количества ресурсов, чем выращивание скота в привычных условиях.

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