Наука 28 июня 2023, 17:48 «Ридус»: самки дельфина используют особый свист при общении с детенышами

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Биологи из Океанографического института Вудс-Хоул (Соединенные Штаты) в ходе исследования выяснили, что самки дельфина используют особый свист при общении со своими детенышами. Об этом сообщил «Ридус».

Исследование ученых длилось в течение 30 лет. Они изучали 19 особей из одной стаи в штате Флорида, передает «Царьград». Оказалось, что при помощи коротких свистков детеныши-дельфины сообщают своим матерям, что «они здесь», и в ответ те подзывают своих детей ближе, меняя интонацию. При этом тон свиста зависит от местонахождения детеныша. Отмечается, что эксперимент не только раскрывает уникальные особенности эволюции дельфинов, но и добавляет очередное доказательство сходству этих животных и людей.