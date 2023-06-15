Наука 15 июня 2023, 18:41 «Ридус»: астрономы обнаружили рядом с Землей белого карлика, превращающегося в алмаз

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Недалеко от Земли, на расстоянии 104 световых лет, астрономы обнаружили белого карлика, который постепенно превращается в алмаз. Об этом сообщил «Ридус».

Почти вся тепловая энергия уже сожжена, и теперь небесное тело кристаллизуется. По мнению ученых, этот процесс займет еще около одного квадриллиона лет. Однако это пока первый случай обнаруженной кристаллизации небесного тела.

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Астрономы назвали звезду HD 190412 °C. В настоящее время они пытаются обнаружить и другие небесные алмазы.

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