Наука 29 января 2024, 15:22 «Ридлайф»: ежедневное употребление киви положительно влияет на жизненный тонус и настроение

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Специалисты из Университета Отаго (Новая Зеландия) в результате проведенного исследования выяснили, что ежедневное употребление киви положительно влияет на жизненный тонус и настроение. Об этом написал «Ридлайф», ссылаясь на сайт cambridge.org.

Добровольцы, которые ежедневно съедали фрукт, сообщали о своем хорошем настроении, улучшении состояния здоровья, качестве и количестве сна, физической активности, рассказали «Дни.ру».

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Как уточнил один из авторов работы — доктор Бен Флетчер, это исследование помогло в очередной раз понять, что пища может достаточно быстро повлиять на самочувствие.