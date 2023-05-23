Наука 23 мая 2023, 09:07 Резидент «ОЭЗ „Технополис Москва“» разработал оборудование на базе искусственного интеллекта Овчинский: в Москве начались поставки «умных» установок для досмотра Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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Новая разработка компании «Диагностика-М» расширила возможности для досмотра и оценки рисков общественной безопасности. Об этом на официальном сайте мэрии Москвы сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Умный интроскоп от компании «Диагностика-М» — полностью отечественная разработка. Он сканирует багаж и грузы на наличие запрещенных и опасных предметов. Искусственный интеллект помогает операторам установки выделять подозрительные объекты и определять их содержимое в разных ракурсах. После идентификации сомнительный предмет помещается в рамку на мониторе с обозначением названия: бутылка, баллончик, нож и так далее.

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«Разработка не имеет аналогов на российском рынке, а уровень ее локализации достигает 100%. В рамках реализации новых проектов на предприятии дополнительно создали 56 рабочих мест», — отметил Владислав Овчинский.

Компания-разработчик стала резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» в 2019 году. Продукция предприятия успешно заместила зарубежные аналоги и востребована рынком.

«Производитель более трех лет работал над проектом интеграции искусственного интеллекта в досмотровые сканеры с использованием собственных разработок и материальных ресурсов», — уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

В числе недавних разработок компании — система охраны территорий Radar-IQ, способная с помощью искусственного интеллекта обнаруживать и распознавать угрозы, находящиеся далеко за пределами периметра охраняемого объекта, как на земле, так и в воздухе.

Ранее в Москве анонсировали начало производства усилителей радиочастотной мощности.