Резервы воздуха на МКС из-за утечки почти закончились

В ближайшее время необходимо установить место утечки воздуха на Международной космической станции (МКС). Резервы воздуха подходят к концу, но пока наземные специалисты не могут определить, откуда уходит воздух в переходном отсеке.

Об этом сообщил «Интерфакс», со ссылкой на переговоры экипажа МКС, трансляцию которых ведет NASA.

«Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить. Время истекает», — сказал представитель Центра управления полетами (ЦУП).

Он добавил, что для экономии воздуха переходный отсек придется почти все время держать закрытым. Это затруднит работу экипажа.

Ранее в Роскосмосе признавали, что найденная в модуле «Звезда» трещина может не быть местом утечки воздуха. Источник разгерметизации до сих пор ищут.

Размер трещины на МКС составляет четыре сантиметра. Ее временно устранили при помощи поролона и клейкой ленты