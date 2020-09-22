Reuters: ученые зафиксировали иммунитет к COVID-19 после лихорадки денге

Ученые заметили медленный рост заболеваемости в районах, где была вспышка лихорадки денге. Медики считают, что вакцина от этого заболевания способна дать иммунитет к коронавирусу.

Выяснилось, что уже переболевшие лихорадкой пациенты также имеют иммунитет к COVID-19. Такими данными поделился Reuters со ссылкой на неопубликованные исследования американского ученого Мигеля Николелиса.

«Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2», — сообщается в исследовании.

По словам ученого, если это научное предположение окажется верным, то заболевание лихорадкой и вакцинация против нее действительно может дать защиту от нового вируса.

Ранее ВОЗ одобрила третью фазу клинических испытаний растительного напитка на основе полыни от коронавируса. Его используют против малярии. Испытаниями займутся африканские ученые. Если все пройдет хорошо, то препарат будут рекомендовать для масштабного производства.