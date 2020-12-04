Реставраторы нашли тайник с монетами и посланиями в старинной мельнице

Специалисты проводили работы в историческом здании Рослинской мельницы XVIII века. Памятник архитектуры находится в одноименной деревне. Рабочие обнаружили четыре монеты и два послания, которые адресанты спрятали в бутылку из-под молока. Одна из монет относится к периоду Гражданской войны в США, другая — гаитянский сантим.

Записки датируются началом ХХ века. Послания написаны на английском и итальянском языках. Их оставили строители, которые в начале XX века реконструировали здания.

«Я работал на зерновой мельнице… Пожалуйста, помните меня», — говорится в одном из посланий.

Другая записка подписана именем Ромоло Каппарелли, который изобрел бетонную крышу в стиле дощатого настила.

В отреставрированной мельнице вскоре откроется музей. Там же выставят находки, написал «МИР 24».

Рослинская мельница входит в национальный реестр исторических мест Америки. Первый президент США Джордж Вашингтон упомянул здание в своем дневнике в 1790 году.

Ранее Банк России выпустил две памятные монеты из серии «Российская (советская) мультипликация». Они посвящены одному из самых известных героев отечественных мультфильмов — крокодилу Гене.