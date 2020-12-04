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    04 декабря 2020, 11:46

    Реставраторы нашли тайник с монетами и посланиями в старинной мельнице

    Алена Макаренко

    Реставраторы обнаружили тайник с монетами и посланиями в округе Нассау в штате Нью-Йорк. Об этом сообщило CBS New York.

    Специалисты проводили работы в историческом здании Рослинской мельницы XVIII века. Памятник архитектуры находится в одноименной деревне. Рабочие обнаружили четыре монеты и два послания, которые адресанты спрятали в бутылку из-под молока. Одна из монет относится к периоду Гражданской войны в США, другая — гаитянский сантим.

    Записки датируются началом ХХ века. Послания написаны на английском и итальянском языках. Их оставили строители, которые в начале XX века реконструировали здания.

    «Я работал на зерновой мельнице… Пожалуйста, помните меня», — говорится в одном из посланий.

    Другая записка подписана именем Ромоло Каппарелли, который изобрел бетонную крышу в стиле дощатого настила.

    В отреставрированной мельнице вскоре откроется музей. Там же выставят находки, написал «МИР 24».

    Рослинская мельница входит в национальный реестр исторических мест Америки. Первый президент США Джордж Вашингтон упомянул здание в своем дневнике в 1790 году.

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