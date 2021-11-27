Решение о создании российской орбитальной станции будет принимать президент Владимир Путин. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Правительство должно на основании нашего обращения обратиться к главе государства, и будучи поддержанным данное предложение будет реализовано в конкретном перераспределении средств», — процитировало Рогозина РИА «Новости».

По словам главы госкорпорации, деньги на работу будут направлены их тех, что уже выделены на эксплуатацию и развитие МКС. Дополнительные средства на разработку новой станции «Роскосмос» рассчитывает получить в 2023 году.

Ранее в пресс-службе госкорпорации сообщали, что все предложения по созданию служебной станции направили в кабмин. Если правительство поддержит инициативу, то специалисты приступят к эскизному проектированию.

Разработкой проекта Российской орбитальной служебной станции поручат ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Как отмечал Рогозин, на выполнение работы понадобится от одного года до полутора лет.