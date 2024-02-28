Наука 28 февраля 2024, 16:50 Ректор ННГУ им. Лобачевского Трофимов: ученые вуза запустят собственный космический спутник

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ННГУ им. Лобачевского получил грант Фонда содействия инновациям в размере 10 миллионов рублей. Данные средства будут направлены на реализацию космического научно-образовательного эксперимента. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

По словам ректора университета Олега Трофимова, ученые вуза создадут и выведут на орбиту спутник под названием «Лобачевский». Аппарат формата Cubsat 16U оснастят двумя мощными спектральными камерами.

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Таким образом специалисты намерены проводить зондирование Земли. В частности, запланированы исследования состояния лесного покрова и агрокультур.