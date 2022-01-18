Ректор МГУ Садовничий рассказал, когда ковид может перейти в разряд сезонных заболеваний

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что ковид может перейти в разряд легких сезонных заболеваний в начале 2023 года. Об этом сообщил «Интерфакс».

По словам ученого, этот прогноз основан на математическом анализе развития пандемии, написало ИА НСН.

«Наш прогноз — что ковид сойдет на допустимый уровень, либо будет протекать в очень легкой форме, либо будет незначительное количество заболевших. Мы надеемся, что [это случится] в начале 2023 года», — сказал Садовничий.