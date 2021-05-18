Редкую тропическую сову обнаружили на Борнео

Орнитологи заметили на острове Борнео редкую тропическую сову. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Это борнейский подвид малайской совки, который последние 124 года считали вымершим, так как никто их не видел. Тем не менее, виду был нанесен ущерб из-за разрушения их естественной среды обитания.

Такие птицы очень маленькие. Они весят меньше 150 граммов и вырастают до 22 сантиметров. Ученые отметили, что им мало что известно об этих животных. Также они заявили о необходимости присвоить совам охранный статус.