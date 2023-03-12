Наука 12 марта 2023, 02:17 Редкое явление смогут наблюдать россияне на ночном небе в марте Московский планетарий: в марте в небе будут видны сразу несколько планет РИА «Новости»

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Любителей посмотреть на звездное небо в марте ожидает редкое явление — невооруженным глазом можно будет увидеть сразу несколько планет. Об этом РИА «Новости» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Во-первых, над западным горизонтом, если повезет с ясной погодой, по вечерам можно наблюдать Венеру. А 24 марта Луна и Венера пройдут очень близко друг от друга.

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Во-вторых, вечером и ночью в созвездиях Тельца и Близнецов высоко над горизонтом будет виден Марс.

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Кроме этого, на западне на закате можно наблюдать Юпитер, но лишь непродолжительное время. А если у вас есть телескоп, то вы также сможете увидеть Уран и Нептун.

«Не каждый месяц можно видеть сразу несколько планет», — подчеркнула Рублева.

Ранее первый весенний месяц уже порадовал россиян необычным небесным явлением — Юпитер и Венера оказались в полуградусе друг от друга. А в феврале между ними расположилась Луна, создав уникальное трио.