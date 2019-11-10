Редкое астрономическое явление увидят москвичи 11 ноября
Наблюдаемый размер Меркурия в 190 раз меньше видимого размера Солнца, поэтому чтобы увидеть процесс прохода планеты понадобится бинокль со светофильтром или телескоп.
Ученые смоделировали эволюцию галактик и впервые увидели, как это происходитПодробнее
Меркурий находится ближе всего к Солнцу и совершает полный оборот вокруг светила за 88 земных суток.
Из-за того, что орбиты Земли и Меркурия не лежат в одной плоскости (разница составляет семь градусов), планеты выстраиваются в одну линию с Солнцем лишь раз в несколько лет.
Различают майские и ноябрьские прохождения Меркурия по солнечному диску. Последний майский транзит наблюдался 9 мая 2016 года, следующий будет 7 мая 2049 года. А следующий после 11 ноября 2019 года ноябрьский транзит произойдет 12 ноября 2032 года.