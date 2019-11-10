Редкое астрономическое явление увидят москвичи 11 ноября

В понедельник 11 ноября можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — транзит Меркурия по диску Солнца. С 15:35 по московскому времени Меркурий будет виден как черная точка, которая перемещается по солнечному диску. Прохождение продлится семь часов.

Наблюдаемый размер Меркурия в 190 раз меньше видимого размера Солнца, поэтому чтобы увидеть процесс прохода планеты понадобится бинокль со светофильтром или телескоп.

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Меркурий находится ближе всего к Солнцу и совершает полный оборот вокруг светила за 88 земных суток.

Из-за того, что орбиты Земли и Меркурия не лежат в одной плоскости (разница составляет семь градусов), планеты выстраиваются в одну линию с Солнцем лишь раз в несколько лет.

Различают майские и ноябрьские прохождения Меркурия по солнечному диску. Последний майский транзит наблюдался 9 мая 2016 года, следующий будет 7 мая 2049 года. А следующий после 11 ноября 2019 года ноябрьский транзит произойдет 12 ноября 2032 года.