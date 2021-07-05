Редких насекомых нашли на кладбище в Туле

В Туле на территории старого городского кладбища специалистам удалось обнаружить много редких представителей растительного и животного мира. В частности, ученые выявили 81 вид беспозвоночных, передает РИА ФАН.

«Всехсвятское кладбище — одно из знаковых мест Тулы, его история интересна. Оно представляет и биологический интерес», — обратила внимание заместитель директора по научно-просветительской деятельности тульского областного экзотариума, кандидат биологических наук Ольга Терешкина.

По ее словам, орнитологи и ботаники изучают кладбище в разное время суток, чтобы иметь научные данные о видах, которые там обитают. По данным информагентства, среди найденных видов — огнецветка багряная, рогачик однорогий и расотел бронзовый.